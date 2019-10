Drie keer drie is negen scooterdieven

Van 1 juni tot 1 oktober werden er tientallen scooters per maand gestolen in Ommoord, Prins Alexander en Capelle a/d IJssel. En dus werden er maatregelen genomen. In de vorm van extra toezicht door motorrijders, meer scootercontroles in die gebieden en het inzetten van de lokscooter.

De verdachten zijn tussen de 14 en 18 jaar oud en komen uit Rotterdam en Capelle aan den IJssel. De agenten uit Rotterdam-Oost gaan de komende tijd door met deze acties.

Preventie

Brommers, snorfietsen en scooters worden veel gestolen. Misschien is het voor u zelfs al de zoveelste keer. Veel brommers en scooters worden gestolen doordat dieven ze op een aanhangwagen of in een busje zetten. Zo hebben dieven alle tijd om het slot open te breken. Zet uw kostbare bromfiets/snorfiets/scooter als het kan altijd in een stalling, schuur of box, en zet hem altijd goed op slot met minimaal twee goede sloten. Laat zo mogelijk een alarmsysteem installeren. Wordt u onverhoopt toch slachtoffer van diefstal, doe dan altijd aangifte.