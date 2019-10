Jongen heeft boksbeugel op zak

Naast dat hij een boete krijgt voor het reizen zonder treinkaartje, zal overleg worden gevoerd met de Officier van Justitie, omdat de jongeman een verboden wapen bij zich had. Bij de jongen werd namelijk een boksbeugel aangetroffen. Het wapen is in beslag genomen. De ouders van de jongen zijn in kennis gesteld van het voorval.