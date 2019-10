Onder invloed alcohol

Agenten gingen ter plaatse in de Molenstraat in Oudenbosch en zagen een beschadigde personenauto staan net over de spoorwegovergang. De bestuurder van de auto betrof een 50-jarige man uit Oudenbosch. Hij was zichtbaar onder invloed van alcohol. De bestuurder van de auto waar hij tegenaan was gebotst verklaarde dat de man ineens op de verkeerde weghelft reed en dat een aanrijding niet meer voorkomen kon worden. Later meldde zich nog een ander slachtoffer. Bij hem was zijn auto op het Jaagpad beschadigd.

De verdachte weigerde een blaastest te doen. De man was ook niet in het bezit van een geldig rijbewijs. Omdat zijn auto niet meer kon rijden is deze weggesleept door een takelbedrijf. Tegen de 50-jarige man wordt proces-verbaal opgemaakt.