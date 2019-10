Politie onderzoekt melding schietincident

Etten-Leur - Een 16-jarige jongen uit Etten-Leur heeft bij de politie gemeld dat hij maandag 28 oktober 2019 omstreeks 20.30 uur in een brandgang achter woningen aan de Schrauwenstraat beschoten is. Hij spreekt over circa vijf knallen. De politie heeft direct een onderzoek ingesteld. Er werden geen hulzen of inslagen aangetroffen.