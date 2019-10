Nieuwe aanhoudingen in onderzoek schietpartij

Het incident moet de nodige aandacht van eventuele omstanders of passanten hebben getrokken. We denken daarom dat er mogelijk nog meer mensen iets gezien hebben, dan degene die we tot nu toe gesproken hebben. We roepen dan ook eventuele getuigen op zich alsnog bij ons te melden. Elke stukje informatie dat kan helpen duidelijkheid te krijgen is van harte welkom. Bel met de districtsrecherche in Eindhoven via 0900-8844 als u iets heeft gezien of gehoord. Anoniem tippen kan via de M-lijn, 080-7000.