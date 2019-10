€100.000,- in verborgen ruimte auto

Agenten zagen de auto rijden en besloten de bestuurder te controleren. De man stond in politiesystemen vermeld voor diverse antecedenten, waaronder bezit van harddrugs. Ook gedroeg de man zich verdacht tijdens de controle. Dit alles vormde aanleiding om het voertuig te doorzoeken.



Bij de doorzoeking trof de politie een verborgen ruimte in de kofferbak aan. De verborgen ruimte was op zeer professionele wijze weggewerkt in de kofferbak. In de ruimte trof de politie een rugzak aan met daarin circa €100.00,- aan contanten. De bestuurder gaf geen verklaring voor de herkomst van het geldbedrag. De man is direct aangehouden en meegenomen voor verhoor.



Het geld, de auto en de telefoon van de verdachte zijn in beslag genomen. De politie onderzoekt de zaak verder.