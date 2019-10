Politie rolt drugslab Veldhoven op

Tijdens een gerichte actie troffen we een drugslab aan waarin synthetische drugs werden geproduceerd. Daarbij is amfetamine aangetroffen en diverse grondstoffen en middelen voor de productie van synthetische drugs.

De productie van synthetische drugs is levensgevaarlijk. De kans op brand, ontploffing, water- en stankoverlast is zeer groot. Een drugslab midden in een woonwijk is daarom levensgevaarlijk en zeer onverantwoord.

Tijdens de doorzoeking van het pand zijn twee vuurwapens gevonden. Het drugslab is inmiddels volledig ontmanteld, de methamfetamine, de chemicaliën en productiemiddelen zijn in beslag genomen en worden vernietigd.

Wat zijn synthetische drugs?

Synthetische drugs zijn verdovende of hallucinerende middelen die via een synthese (chemische verbinding) worden gemaakt. Synthetische drugs komen voor onder andere in de vorm van vloeistof, pillen of poeder. De bekendste voorbeelden van (synthetische) drugs zijn XTC, amfetamine/speed en GHB.

Aantreffen / vermoeden drugslab

Het is belangrijk om te weten wat u moet doen als u het vermoeden hebt dat er ergens in uw omgeving een drugslab aanwezig is. Meer informatie vindt u op de website.