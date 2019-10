Stein; inbraak en brandstichting in kapsalon

De brandweer ontdekte dat er sprake was van brandstichting. De achterdeur van de kapsalon bleek geforceerd te zijn. In het pand was de schade aanzienlijk. Door de grote hitte was het stucwerk gedeeltelijk losgekomen. De brand was hevig maar is vanzelf uitgegaan wegens een gebrek aan zuurstof.

Uit de kapsalon werden diverse goederen ontvreemd en verdween het in de kassa aanwezige geld. In het pand werd een forensisch sporenonderzoek ingesteld. De recherche heeft de zaak in onderzoek.