Maker filmpje aangereden kat is bij ons bekend

We weten wie de maker van het filmpje is en onderzoeken wat er precies is gebeurd. Daarbij baseren we ons op de feiten, want we weten uit ervaring dat bij filmpjes vaak niet alles is wat het in eerste instantie lijkt. Als we de feiten boven tafel hebben, kunnen we beoordelen of er sprake is van strafbaar gedrag. Een van de dingen die we ook willen weten is of het diertje opzettelijk is aangereden of dat het per ongeluk is gegaan en dat er achteraf – om wat voor reden dan ook – een filmpje is gemaakt waardoor het lijkt dat het opzettelijk was.

We snappen dat de beelden emoties losmaken, maar we roepen jullie op om de rust te bewaren. Wij nemen deze zaak hoog op en we doen er alles aan om helderheid te krijgen.