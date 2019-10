Babbeltruc

Omstreeks 16.15 uur werd er bij de vrouw aangebeld. Op de stoep stond een nette man die aangaf dat hij van de woningstichting was. Hij vertelde dat in een nabij gelegen woning een lekkage was en dat hij de huizen moest controleren. Eenmaal binnen vrouw hij de vrouw ten behoeve van de controle even de WC door te spoelen. Nadat zij dat had gedaan, vertrok de man weer.