Overval op woning annex tabakszaak

Zaandijk - In de Goeman Borgesiusstraat in Zaandijk heeft vanochtend tussen 04.30 en 05.15 uur een overval plaatsgevonden. Een 49 jarige bewoonster is in haar slaap overmeesterd door drie mannen in haar woning annex tabakszaak. Zij is beroofd van geld en een grote hoeveelheid rookwaren. Aan de vrouw wordt slachtofferhulp aangeboden. De mannen hebben mogelijk gebruik gemaakt van een auto met een zwaar motorgeluid. De politie stelt een onderzoek in.