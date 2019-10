Politie Noord-Holland stelt twee medewerkers buiten functie

Het gaat om een 39-jarige vrouw. Zij wordt verdacht van een strafbaar feit en er is een vermoeden van ernstig plichtsverzuim. Tegen een 45-jarige man is ook een vermoeden van ernstig plichtsverzuim.

Gedurende het onderzoek hebben de medewerkers geen toegang tot politiebureaus en politiesystemen. Ook hebben zij hun dienstwapen en telefoon moeten inleveren.

In hetzelfde onderzoek werd woensdag een 51-jarige man buiten functie gesteld.

Het team Veiligheid, Integriteit en Klachten (VIK) van de politie Noord-Holland doet het onderzoek. Over het onderzoek worden geen verdere mededelingen gedaan.

Hoe werkt een intern onderzoek bij de politie?

