Politie zoekt getuigen aanrijding

Omstreeks 07.30 uur liep een 27-jarige man uit Alkmaar over de Regulierslaan. De man liep aan de rechter zijkant van de weg en liep in noordwestelijke richting. Hij was aan het joggen toen hij plotseling van achteren, werd aangereden door een personenauto. De man kwam ten val en liep letsel op. Hij moest voor behandeling worden overgebracht naar het ziekenhuis.

De bestuurder van de personenauto stopte niet bij het ongeval om zich over het slachtoffer te ontfermen, maar reed door onder dat zijn identiteit bekend werd.

De bestuurder reed in een donkerkleurige personenauto. Opvallend was dat hij harde muziek aan had staan.

2019191307