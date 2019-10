Update Aanhouding in de moordzaak Derk Wiersum

Rechercheurs hebben hun uiterste best gedaan de witte bestelauto op te sporen en dat is gelukt. Het gaat om een Opel Combo waarvan is vastgesteld dat die gestolen is en voorzien was van vervalste kentekenplaten. Het kenteken VN-927-V was aangebracht op de vluchtauto en het onderzoeksteam is op zoek naar mensen die de bestelbus, merk Opel, type Combo hebben zien rijden of staan in Amsterdam/Almere of de omliggende omgeving. Mocht u nu nog een bestelauto met het voornoemde kenteken zien rijden dan is de politie die niet aan het zoeken aangezien dat de originele bestelbus is.