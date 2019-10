Getuigen gezocht van overval op supermarkt

Rond 20.15 uur was de medewerkster aan het werk, toen er een man binnenkwam die haar onder bedreiging van een vuurwapen dwong om geld uit de kassa af te staan. De man ging er vervolgens met een nog onbekende buit vandoor.

Volgens de medewerkster, die erg is geschrokken van dit incident, was de overvaller een man van rond de 1.70 meter lang. Tijdens de overval was zijn gezicht bedekt en droeg hij zwarte kleding. Hij is vermoedelijk ouder dan 30 jaar.