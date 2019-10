Verdachten schietincident Nieuwe Binnenweg heengezonden

Even voor half tien 's avonds werd op de Nieuwe Binnenweg ter hoogte van café Roffa het vuur geopend, volgens getuigen vanuit een zwarte Volkwagen Golf. In eerste instantie leek er één slachtoffer te zijn, die zwaargewond over werd gebracht naar het ziekenhuis . Later op de avond kwamen twee mannen aan in een ziekenhuis waarvan één een schotwond had. Vanwege mogelijke betrokkenheid bij het incident op de Nieuwe Binnenweg werden deze mannen aangehouden. Vandaag werden zij op vrije voeten gesteld. Het onderzoeksteam gaat er wel vanuit dat de man met de schotwond gewond is geraakt op de Nieuwe Binnenweg, maar gaat er verder niet vanuit dat zij geschoten hebben. Het onderzoeksteam ziet daarom op dit moment geen verdere aanleiding om de twee mannen nog langer vast te houden.



Het team is nog steeds op zoek naar tips en beelden. Op het Henegouwerplein zijn in de nacht van zondag 29 op maandag 30 september twee auto's in brand gestoken. Eén daarvan is een Volkswagen Golf. Mogelijk is dit de auto van de daders van het schietincident. De politie komt graag in contact met mensen die hebben gezien dat deze auto hier is neergezet of handelingen waarmee deze in brand is gestoken. De auto's stonden vlak voor de ingang van een voetbalveldje waar die avond mensen aan het sporten waren. Mogelijk hebben zij meer gezien?

Informatie kan worden doorgebeld naar 0800-6070 of anoniem naar 0800-7000. Wilt u een vertrouwelijk gesprek via het Team Criminele Inlichtingen bel dan 079-3458 999. U mag uw informatie of beelden ook mailen naar tgo.rotterdam.team2@politie.nl of via onderstaand tipformulier.