Aangehouden wegens verboden wapenbezit

Aangekomen op de plaats van het voorval vroegen de agenten of de man van wie zij het verhaal wilden aanhoren zich kon legitimeren. Zijn identiteitsbewijs zou in zijn auto liggen die een aantal meters verderop stond. De agenten liepen met de man mee. Toen hij zijn portier opende zagen de agenten een op een vuurwapen gelijkend voorwerp liggen. De man (23 jaar, afkomstig uit Kapellen) is meteen aangehouden. Hij is overgebracht naar een politiecellencomplex waar hij is verhoord en in verzekering gesteld.

Het wapen is door de politie in beslag genomen en onderzocht. Het bleek te gaan om een gasdrukwapen. Een dergelijk wapen is voor afdreiging geschikt en dus verboden om in bezit te hebben. De aangehouden verdachte deed afstand van het wapen.