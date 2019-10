Drugsdealer aangehouden in Dauwendaele

Na een korte achtervolging te voet werd de man alsnog aangehouden in het Rustenburgplantsoen. In de korte achtervolging zag hij kans om ‘iets’ weg te gooien. Helaas voor hem hadden de agenten dit ook gezien. Uit onderzoek bleek dat het ‘iets’ een zakje was met cocaïne en heroïne als inhoud. Dat is in beslag genomen.

Ook de dure auto van de 25-jarige Middelburger is in beslag genomen door de politie. Er zal nog onderzoek in het voertuig worden gedaan.

De man is ingesloten in een politiecellencomplex en in verzekering gesteld. Hij wordt vandaag verder gehoord.