Hennepkwekerij ontmanteld in flatwoning

In de flatwoning trof de politie in twee kweekruimtes in totaal 368 hennepplanten aan. De bewoner is aangehouden. Delta Netwerk Groep doet aangifte van de diefstal van stroom, want die werd buiten de meter om afgenomen. Dit is levensgevaarlijk, want vaak worden dergelijke constructies op een provisorische manier aangelegd en lopen de omwonenden ook gevaar dat er brand in hun woning ontstaat.

Na het afleggen van een verklaring is de aangehouden verdachte weer in vrijheid gesteld. De burgemeester van de gemeente Goes beoordeelt momenteel welke stappen worden genomen met betrekking tot het sluiten van de woning op basis van artikel 13b van de Opiumwet. Op grond van dit artikel kan een burgemeester een pand of terrein waar drugs gefabriceerd of verhandeld wordt, sluiten.