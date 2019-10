Integrale actie Tilburg

Een non-profit organisatie React, die als doelstelling heeft het bestrijden van het maken, het aanschaffen en het verkopen van valse merkgoederen, had de politie getipt. In een woning aan de Korhoenstraat zouden valse merkspullen liggen en verhandeld worden. Ondanks verschillende waarschuwingen van React ging de familie daar mee door en kon de organisatie niets anders doen dan de politie waarschuwen. Woensdagmiddag viel de politie, in het kader van de actiedag, de woning binnen. De drie bewoners werden aangehouden. Enkele honderden nagemaakte merk horloges, zonnebrillen, riemen en tassen werden aangetroffen. Alles is in beslag genomen. Ook een luxe auto is in beslag genomen ivm mogelijkwitwassen.