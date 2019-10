Mogelijke drugsdealer aangehouden.

Surveillerende agenten zagen op woensdag 2 oktober 2019 om 15.30 een opvallende situatie op de parkeerplaats van een restaurant aan de van Andelstraat. Op een bijna lege parkeerplaats zagen ze dat een auto vlak langs een andere parkeerde. De bestuurder stapte niet uit. Toen kwam de bestuurder van de andere geparkeerde auto aanlopen. De twee maakten contact, de oplettende agenten hadden meteen door dat het hier mogelijk om een drugsdeal ging. Toen de als laatste aangekomen auto weer wegreed besloten ze deze te volgen. Op de Wilhelminastraat kreeg de bestuurder een stopteken, hij ging er meteen vandoor de Bernardusstraat in. De politieauto probeerde hem nog te laten stoppen door hem aan te rijden. Een stuk verderop stopte de auto en de bestuurder rende de Stationsstraat in, achtervolgd door de agenten. Met hulp van enkele voetgangers kon de verdachte worden aangehouden. Hij verzette zich hevig waarbij een voetganger lichtgewond raakte. In de achtergelaten auto bleek ongeveer 500 gram drugs te liggen. De verdachte is ingesloten aan het bureau.