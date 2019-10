Verdachte aangehouden na steekincident

Op donderdag 3 oktober 2019 om 1.40 uur werden verschillende surveillance-eenheden naar de Heuvel gestuurd. Er zou daar iemand neergestoken zijn. De verdachte werd onder controle gehouden. Ter plaatse troffen de agenten een man aan die hevig bloedde uit zijn rug. Hij was wel aanspreekbaar. Ambulancepersoneel ontfermden zich over het slachtoffer en brachten hem naar een ziekenhuis. Verder troffen de agenten een aantal beveiligers op een man die ze aanwezen als verdachte van dit steekincident. De agenten namen de verdachte, een 51-jarige Tilburger, over en hij werd naar het bureau gebracht. Een andere beveiliger stond met zijn voet op een mes. Dat zou het steekwapen zijn. Het mes is in beslag genomen. Van enkele getuigen werd vernomen dat er volgens hun geen aanleiding was geweest en dat het slachtoffer zo maar zou zijn neergestoken op straat. De recherche onderzoekt de zaak.