Verdachte in vrijheid, maar hij blijft verdacht

Op maandag 30 september 2019 om 08.00 uur kwam er een melding binnen van een reanimatie in de woning aan de Kastrupstraat. Ondanks de pogingen van de medische hulpdiensten om de vrouw te redden bleek ze te zijn overleden. De opgeroepen arts van de GGD kon niet aangeven wat de doodsoorzaak was. De politie startte een onderzoek. De partner van de vrouw, die ook in de woning was, is aangehouden als verdachte van mogelijke betrokkenheid bij het overlijden van de vrouw. Vandaag heeft de rechter-commissaris beslist dat er onvoldoende reden was om de verdachte langer vast te houden. De man blijft wel verdachte. Het politie onderzoek is nog in volle gang.