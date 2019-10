Slachtoffer van oplichting? Doe aangifte!

Naar aanleiding van tips in een Rotterdamse oplichtingszaak bij het programma Opsporing verzocht kwam de verdachte in beeld. Uit onderzoek bleek dat de verdachte ook in Limburg slachtoffers had gemaakt. Een 87-jarige vrouw uit Maastricht werd haar pincode en pinpas op slinkse wijze ontfutseld. Zij werd op straat aangesproken door een automobilist en zijn bijrijder die haar vroegen om hen te helpen. Hun vraag kwam zo geloofwaardig over, dat zij hen heeft geholpen. Uiteindelijk bleek dat er 1250 euro van haar bankrekening was verdwenen. Ook een 80-jarige man uit Weert werd op soortgelijke manier benaderd. Bij hem is een bedrag van 4.000 euro afgeschreven.



Ook slachtoffer? Geef dit door aan de politie!

De politie sluit niet uit dat het tweetal meerdere ouderen heeft opgelicht. Om een compleet beeld te krijgen is het voor het politieonderzoek belangrijk dat alle slachtoffers aangifte doen. Is u ook iets soortgelijks overkomen of kent u in uw omgeving een slachtoffer, geef dit door aan de politie. Dat geldt ook als u meer informatie hebt over de tweede verdachte. U kunt hiervoor bellen met telefoonnummer 0900-8844.



Meer informatie en tips

Veel mensen trappen in babbeltrucs. En dat is niet raar, want oplichters zijn heel gehaaid. Ze weten precies wat ze moeten zeggen om het vertrouwen te winnen van hun slachtoffer. Ze doen heel aardig en dus zijn mensen geneigd hen te helpen. Achteraf blijkt het om oplichters te gaan die uit zijn op het geld van hun slachtoffers. De politie waarschuwt voor deze praktijken. Op www.politie.nl/themas/babbeltruc.html vindt u meer informatie over deze vorm van oplichting en tips om dit te voorkomen.