Teruggave geroofd WOII-tafelzilver aan Duitse familie

De autoriteiten kwamen de zaak op het spoor dankzij een alerte kunsthandelaar uit Heerlen. Na een melding ging de politie vervolgens in gesprek met de Heerlense familie die het servies in haar bezit had. Onderzoek wees uit dat het servies in 1945 door Amerikaanse soldaten bij een adellijke familie werd weggenomen in Öhringen (D) en uiteindelijk terecht kwam in Heerlen. Daar kwam het in bezit van een inmiddels overleden Heerlenaar. Zijn familie heeft meegewerkt aan het onderzoek en besloten afstand te doen van het servies.