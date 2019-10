Korpschef Akerboom in Volkskrant:'Rechtsstaat vraagt om constante financiering'

De moord op advocaat Derk Wiersum, woensdag 18 september, paste niet in het voorstellingsvermogen van de politie, zegt Erik Akerboom vandaag in De Volkskrant. ‘Ik ervaar deze liquidatie als een persoonlijke aanval op onze rechtsstaat. Het gevolg is dat de politie zich opnieuw moet bezinnen op de omvang en capaciteit die nodig is om die beveiliging goed te kunnen uitvoeren. Het politieapparaat kraakte al. Onze toegenomen beveiligingstaak verdringt ander politiewerk, dat is de nieuwe realiteit. De druk op mijn mensen neemt toe. Maar politiemensen zijn professionals die vooruit blijven stappen. En daar ben ik trots op! Waar anderen een stap terugdoen, zetten mijn mensen er een naar voren. En dat blijven wij doen.’

Kort na de moord op advocaat Wiersum kondigt Minister van Justitie Ferd Grapperhaus de oprichting aan van een speciale anti-drugseenheid, een narco-team. Akerboom: ‘Op zich prima, maar het is een illusie om te denken dat wij nu met een nieuw team met drie- of vierhonderd man het verschil gaan maken, als we hetzelfde blijven doen als we al deden. Ik vind zo’n team dus een goed idee onder voorwaarde dat het onderdeel is van een brede aanpak, waarin al die spelers die in het verleden niet aangesloten waren, geen prioriteit gaven of wegkeken gaan meebewegen en daaraan dezelfde urgentie geven. En dat voor lange duur.’