Getuigenoproep doorrijden vrachtwagen na aanrijding

Eindhoven/Deventer - De politie is bezig met onderzoek naar het verlaten van een plaats ongeval op zaterdag 19 oktober op de Poeijersestraat in Eindhoven. Een vrachtwagen raakte rond 12.10 uur een geparkeerde auto, de bestuurder reed vervolgens door. Even later werd de trekker/oplegger, die gestolen bleek, achtergelaten in de Quinten Matsyslaan