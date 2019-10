Getuigen gezocht van berovingen

Even voor 20.00 uur werd een 17-jarige jongen die met vrienden had afgesproken in het plantsoen door drie jongens met een scooter aangesproken over zijn telefoon. Hij wilde die niet laten zien, waarop hij door de jongens beroofd werd van onder andere zijn telefoon. De jongens gingen er daarna op een zwarte scooter vandoor richting Overvecht. Het slachtoffer deed aangifte.



Rond 21.00 uur vond een tweede beroving plaats. Een 15-jarige meisje zat met vrienden aan een picknicktafel op het Kouwerplantstoen, toen drie jongens op een zwarte scooter stopten en een wapen lieten zien. De jongeren gingen er vandoor, maar het meisje vergat daarbij haar telefoon. Toen zij hem nog wilde pakken, hadden de jongens op de scooter hem al meegenomen. Het meisje deed aangifte en de politie onderzoekt ook deze zaak.



De drie jongens werden omschreven als lichtgetint, tussen de 17 en 19 jaar oud, droegen donkere kleding (mogelijk trainingspakken) en reden op een zwarte scooter.



De politie heeft de zaken in onderzoek en vraag getuigen en mensen die meer weten over deze beroving om hun informatie door te geven via 0900-8844, onderstaand tipformulier of anoniem via 0800-7000.