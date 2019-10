Getuigenoproep gewapende overval restaurant Heemskerk

De politie wil graag weten wie deze twee verdachten zijn en roept hiervoor de hulp van het publiek in. Heeft u in de avond van 29 oktober 2019 voor, tijdens of na de overval in de omgeving van de Maerelaan iets opvallends gezien of gehoord met betrekking tot deze overval? Of heeft u beeldmateriaal of andere informatie voor de recherche? Dan hoort de politie dat graag via 0900-8844. Anoniem bellen kan via 0800-7000. Ook kunt u het onderstaande tipformulier invullen. Hier kunt u ook eventuele (dashcam)beelden uploaden.