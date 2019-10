Man aangehouden na gewapende bedreiging

Amsterdam - Het Arrestatie Team heeft in Amsterdam Nieuw-West op dinsdag 24 september 2019 een aanhouding verricht. De man, een 39-jarige Amsterdammer, wordt ervan verdacht meerdere personen in een video te hebben bedreigd met een vuurwapen. De video, die enige tijd op social media circuleerde, is op last van een officier van justitie offline gehaald.