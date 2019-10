Getuigen gezocht van beschieten café Prins Hendrikkade

(foto stockfoto politie)

Medewerkers van het servicecenter (waar de 0900-8844 telefoon wordt beantwoord) van de politie zagen dat er rond half vier een bericht op social media was verschenen waarin iemand melding maakte van een schietpartij. De politie was nog niet gebeld hierover, dus vanuit het servicecenter werd contact gelegd met de meldkamer. Zij belden vervolgens met agenten die op straat bezig waren met surveilleren. Zij zijn naar de Prins Hendrikkade gegaan om te kijken of er ook echt geschoten was. Dat bleek het geval te zijn. Wat op social media stond klopte, er was meerdere keren geschoten op het café. In de ruit waren enkele kogelinslagen te zien en op de stoep voor de winkel lagen hulzen.

Er is direct een onderzoek gestart. Vandaag gaan agenten daarmee verder. Er wordt buurtonderzoek gedaan, met getuigen gesproken en er wordt gekeken naar beschikbare camerabeelden.

Heeft u vannacht iets gezien of gehoord? Of beschikt u over camerabeelden? Bel dan met de politie, 0900-8844 of anoniem 0800-7000. Verdacht gedrag kunt u altijd melden via 112, als er sprake is van spoed. Het kan het verschil maken tussen een aanhouding op heterdaad en een misdrijf.