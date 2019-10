Politie vindt 160.000 euro in verborgen ruimte

Aan de zuidkant van Rotterdam viel het rijgedrag van de man op en agenten besloten de auto te volgen. In Rotterdam-IJsselmonde stopte de bestuurder van de Audi. Agenten zagen de man een pand binnen gaan en korte tijd later met een gevulde rugzak weer vertrekken. Ter hoogte van Hendrik-Ido Ambacht zetten ze de Audi aan de kant. Het gevoel dat er iets niet klopte, bleek juist. Tijdens het doorzoeken van de auto vonden ze de inmiddels geleegde rugzak. Ze zochten uiteraard door en vonden in een verborgen ruimte in de middenconsole 160.000 euro aan contanten. De bestuurder werd aanhouden voor witwassen omdat het geld vermoedelijk verkregen is uit criminele activiteiten. Het geld en de Audi zijn in beslag genomen.