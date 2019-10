Winkel beschoten aan van Lennepstraat, politie zoekt getuigen

Rond half vier vannacht kwam er bij de politie een melding binnen van meerdere knallen die gehoord waren in de omgeving van de Brederostraat. Onderweg naar de locatie ontvingen de agenten ook een melding van een inbraakalarm dat afging aan de van Lennepstraat. Het alarm was afkomstig van een buurtwinkel. In de rolluiken en ruit van een winkel waren meerdere kogelgaten te zien. Op de stoep voor de winkel lagen meerdere hulzen.

Onderzoek

Agenten zijn vannacht direct met een onderzoek gestart. Er is gesproken met getuigen en er is buurtonderzoek gedaan. Vandaag gaat de politie daarmee verder. Het onderzoeksteam komt graag in contact met mensen die iets gezien of gehoord hebben van de beschieting. Als u over camerabeelden beschikt in de omgeving van de van Lennepstraat dan is dit ook waardevol voor het onderzoek.

Tips

Informatie over de schietpartij kan gemeld worden via 0900-8844, of anoniem op 0800-7000. Onderstaand tipformulier invullen kan ook.