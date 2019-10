De officier van justitie stelt soms mensen in de gelegenheid zich binnen twee weken bij de politie te melden. Gebeurt dat niet, dan laten we deze mensen herkenbaar in de uitzending zien. De dader in deze zaak krijgt van de officier van justitie twee weken de tijd om zich te melden. Hij wordt gezocht vanwege een diefstal en mishandeling in Tilburg. Hij mishandelde in de vroege ochtend van zaterdag 29 juni een vrouw op de Wittebollestraat na een avond stappen. Na de mishandeling ging hij er even na 07.00 uur met haar telefoon vandoor.