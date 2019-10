Slachtoffer auto-inbraak zorgt voor aanhouding dief door politie

Om ongeveer 02.30 uur zag de eigenaar van de bus dat er aan de Poortvlietsedijk in Scherpenisse iemand in zijn bedrijfsbus aan het rommelen was. Hij is er naartoe gegaan en zag een auto wegrijden. De man aarzelde geen moment en reed de auto achterna. Intussen belde hij de politiemeldkamer die hem doorverbond naar een politie-eenheid die op straat surveilleerde.

Het slachtoffer gaf in het telefoongesprek steeds de locatie van het wegrijdende voertuig door en agenten hebben de auto uiteindelijk kunnen laten stoppen op de Eendrachtweg in Tholen. De bestuurder, een man van 26 uit Den Haag, is aangehouden en overgebracht naar een politiecellencomplex. Daar wordt de aangehouden verdachte vandaag gehoord. De aangetroffen spullen die van het slachtoffer waren heeft hij weer terug. In de auto waar de verdachte in reed werden nog meer gereedschappen aangetroffen. Daarvan wordt onderzocht of ze van diefstal afkomstig zijn. Alle goederen, inclusief de auto, zijn in beslag genomen.