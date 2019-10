Verdachte aangehouden voor binnendringen woningen

Rond 22.00 uur kreeg de meldkamer een melding om naar de Eisenhouwerstraat te gaan. Daar zou een verdachte man rondlopen die dinsdagavond bij meerdere woningen geprobeerd zou hebben binnen te dringen. Na een buurtonderzoek van agenten en hondengeleiders en een tip van een voorbijganger, vonden zij in de bosjes aan de Dr. Hub van Doorneweg een jas die vermoedelijk van de verdachte was. Even later zagen agenten dat een man die voldeed aan het signalement op hen af kwam lopen. De 21-jarige Tilburger is aangehouden en overgebracht naar het politiecellencomplex voor verder onderzoek.