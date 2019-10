Groot onderzoek naar beschieten woning leidt naar mogelijke gijzeling

Het vermoeden ontstond dat de beschieting van de woning als een soort vergeldings- of pressiemiddel in het criminele milieu moest worden gezien. Bij deze schietpartij werd, zeer waarschijnlijk met een automatisch wapen, vele malen op de woning geschoten. Er was op dat moment niemand in de woning aanwezig en er raakte niemand gewond. Het heeft er alle schijn van dat deze schietpartij direct te maken had met een conflict tussen criminelen. De eventuele rol daarbij van de bewoner van deze woning wordt onderzocht. Kort na het schietincident kwam informatie binnen over een mogelijke relatie tussen dat incident en een gijzeling van een andere man, die ook actief is in het criminele milieu. Er waren aanwijzingen dat deze man, van 39 jaar zonder vast woonadres , al meerdere dagen gegijzeld werd door andere criminelen. We zijn daarop direct een groot onderzoek gestart.