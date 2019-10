Recherche onderzoekt straatroven

Het afgelopen weekend werd een 17-jarige jongen beroofd. Hij fietste die zaterdagavond 26 oktober tussen 21.15 en 22.00 uur over de Amsteleindstraat toen hij door vier personen met een bivakmuts op werd belaagd. Onder bedreiging van een mes werden zijn sporttas en geld gestolen. Twee dagen later, maandagavond 28 oktober rond 18.00 uur, werd een 74-jarige vrouw op haar fiets benaderd door een onbekende fietser die een bivakmuts droeg. De vrouw zag kans om snel weg te komen. In de Ussenstraat vonden in de week ervoor twee pogingen plaats om een fietser te beroven en één daadwerkelijke straatroof waarbij geld werd buitgemaakt. In het onderzoek bekijkt de recherche of er binnen de straatroofpiek van afgelopen week verbanden liggen met andere berovingsincidenten in de afgelopen maanden.



Iets gezien of gehoord?

Heb jij iets gezien of gehoord dat verband kan houden met deze incidenten van de afgelopen week in Oss? Ben je zelf misschien aangesproken door één of meer personen met een bivakmuts op of heb je verdachte personen gezien? Deel deze informatie dan met de recherche. Dat kan door te bellen naar 0900-8844. Blijf je liever anoniem? Bel dan 0800-7000. Ook beelden van bewakingscamera’s kunnen de recherche helpen. Woon jij in de Ussenstraat of in Amsteleindstraat en heb je bewakingscamera’s waarvan de beelden nog niet gedeeld zijn met ons, neem dan alsnog contact op. Tips en beeldmateriaal kunnen ook digitaal gedeeld worden via onderstaand tipformulier.



Samen werken aan veiligheid

Uiteraard werkt de politie ook nauw samen met andere partners aan veiligheid. Zo heeft de gemeente Oss naar aanleiding van de recente incidenten gezorgd voor extra straatverlichting in het fietstunneltje aan de Ussenstraat. Daarnaast zijn straatcoaches en toezichthouders de komende weken extra aanwezig in de wijken Vlashoek en Ussen.