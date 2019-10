Pilot: Twintigtal bedrijven helpt justitie jonge hackers op het rechte pad te krijgen

“We moeten niet wachten tot jonge hackers zich hebben ontwikkeld tot grote criminelen”, haalde officier van justitie Martijn Egberts dinsdag aan tijdens de bijeenkomst. Egberts, landelijk portefeuillehouder cybercriminaliteit van het OM: “Juist wanneer jongeren de eerste stapjes op het criminele hackpad zetten, moeten we ze vinden en het traject Hack_Right laten volgen.”

Floor Jansen van het Team High Tech Crime van de Landelijke Eenheid van de Politie onderstreepte dat: “Op zo’n moment is gedragsverandering nog het meest kansrijk. Als ze zeer diep in de criminaliteit zitten, wordt dat een stuk moeilijker. Cybercriminaliteit is een van de grootste bedreigingen van onze maatschappij.”

Alternatieve of aanvullende straf

Hack_Right is een pilot project waarin door OM, Politie, Reclassering Nederland, Halt en de Raad voor de Kinderbescherming wordt samengewerkt om een nieuw strafrechtelijk traject voor jonge hackers vorm te geven. Hackers tussen 12 en 23 jaar, die voor het eerst een cyberdelict hebben gepleegd, krijgen binnen Hack_Right de kans om hun gedrag te verbeteren. De jongeren krijgen een alternatieve of aanvullende straf gericht op herstel, training en coaching. Het doel van Hack_Right is het voorkomen van recidive, en tegelijkertijd de jongeren hun talent te laten ontplooien, binnen de kaders van de wet.

Ook de medewerking van ethisch hackers en bedrijven is onontbeerlijk. Inmiddels zijn er meer dan twintig bedrijven die zich enthousiast tonen de jongeren te trainen en coachen. Het gaat zowel om grote als kleine bedrijven, in de cybersecurity-branche, maar ook om organisaties uit de bankensector en accountancy.

Per jaar worden zo’n 70 jongeren tussen de 12 en 23 jaar aangehouden voor cybercrime. Overigens is bekend dat met name kleinere bedrijven en scholen relatief weinig aangifte doen. Het werkelijke aantal jonge plegers van cybercriminaliteit ligt vermoedelijk vele malen hoger.

Verder ontwikkeld

Tegen het eind van dit jaar telt de pilot, die anderhalf jaar terug werd gelanceerd, zo’n 20 deelnemers. Jansen: “Zo’n tien per jaar dus, maar er is binnen Hack_Right plek voor meer jongeren die voor het eerst een cyberdelict hebben gepleegd en willen leren van hun gemaakte fouten.”

Hack_Right kan verder worden ontwikkeld dankzij onder andere een bijdrage uit het Koers en Kansen-programma van het ministerie van Justitie en Veiligheid. Vanuit Koers en Kansen wordt onderzocht wat effectievere sancties zijn naast of in de plaats van al bestaande maatregelen, zoals boetes, taakstraffen en detentie.