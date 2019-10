Achtervolging en aanhouding na woninginbraak

Omstreeks 3.00 uur kreeg de politie een melding dat er mogelijk een woninginbraak aan de gang was aan de Hooge Waard. Direct reden verschillende surveillerende agenten naar het adres. Agenten zagen op de Van de Geerstraat een auto met hoge snelheid rijden. Daarop werd de achtervoeging ingezet met meerdere voertuigen. Later sloot ook een helikopter aan. Tijdens de achtervolging haalde de auto van de verdachten snelheden tot 190km/h.

Via de A2 en de A10 reed de auto Amsterdam in en op de Robert Scottstraat eindigde de achtervolging nadat de auto was aangetikt door de politieauto. De drie inzittenden vluchten daarop weg. Agenten konden de 32-jarige man aangehouden. Naar de andere twee is nog een tijd tevergeefs gezocht.

