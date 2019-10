Aanhouding verdachten drugsdealen

De Politie en het Openbaar Ministerie verdenkt de mannen van intensieve straathandel in harddrugs in Amersfoort. Op basis van onderzoek en tips gaat het onderzoeksteam ervan uit dat zij op veel verschillende plekken in de hele stad drugs verhandelden. Bij de fouillering van de mannen en zoekingen in de woningen werd een handelshoeveelheid van meer dan 100 gram vermoedelijke heroïne en cocaïne en dealertelefoons. Ook werd een scooter bij een van de verdachten in beslag genomen. Omdat het streven is om geldelijk gewin uit deze ondermijnende en criminele activiteiten te ontnemen, zijn bij de mannen onder andere 27 stuks exclusieve (merk)kleding, een paar Rolexhorloges en een enkele duizende euro's cash geld in beslag genomen. De verdachten zitten vast voor verhoor en onderzoek.

Straf en hulp

Strafrecht en hulpverlening komen samen in deze actie. Het programma ‘Straatwaarden’ heeft hier aan bijgedragen. Zij richten zich op jonge aanwas in de harddrugshandel om deze, samen met overheidspartners, duurzaam terug te dringen. Zo volgt een strafrechtelijk traject voor de verdachten. Tegelijkertijd wordt er in relatie tot het bestrijden van ondermijning ook nadrukkelijk gekeken naar hulpverlening in samenwerking met hulpinstanties en gemeente Amersfoort. Dit met het doel om eventuele strafbare feiten te voorkomen bij personen rondom de aangehouden mannen. Bij één van de verdachten wordt bijvoorbeeld direct na de actie uitgebreid gesproken met één van de ouders en de rest van het gezin waaruit hij komt, zodat criminaliteit, preventief wordt bestreden.