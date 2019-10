Politie onderzoekt mishandeling door meerdere mannen

Rond 23.30 uur woensdagavond 30 oktober werd de politie gebeld. Aan de Adelaarsstraat zouden drie mannen achter een man aan rennen. Vervolgens zou het slachtoffer geslagen zijn met slagwapens. De mannen zijn er daarna in een busje vandoor gegaan.

Het 28-jarige slachtoffer liep door de mishandeling letsel op. Hij is naar het ziekenhuis gebracht voor behandeling. De politie heeft de zaak in onderzoek en komt graag in contact met getuigen. Zij kunnen zich melden via 0900-8844 of via onderstaand tipformulier. Anoniem melden kan ook via 0800-7000. Ook als mensen meer weten over de mishandeling of over wat de aanleiding kan zijn voor de mishandeling, worden zij gevraagd om contact op te nemen met de politie.