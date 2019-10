Politie zoekt getuigen straatroof Bullerlaan

De straatroof vond plaats rond 18:00 uur. Hierbij kwam het slachtoffer ten val. De twee verdachten zouden zijn gevlucht in de richting van de Laan der Nederlanden. Het gaat om twee licht getinte mannen van wie er één een gezet postuur heeft.



Getuigen gezocht

De recherche is dringend op zoek naar getuigen die iets gezien of gehoord hebben. Heeft u informatie voor de recherche? Meld dit dan telefonisch via 0900-8844. Anoniem bellen kan ook via 0800-7000.