Politie zoekt getuigen van schietincident Houtmankade, verdachten aangehouden

Het voertuig van het slachtoffer is eveneens in beslag genomen. Wat zich precies heeft afgespeeld op de route tussen het Surinameplein en de Overtoom, maar ook tussen de Overtoom en de Houtmankade wordt momenteel onderzocht. Er zijn een aantal getuigen gehoord en camerabeelden worden uitgekeken. Het onderzoeksteam komt graag in contact met mensen die iets gezien hebben van de mogelijke verkeerstwist en het schietincident. Heeft u iets gezien of beschikt u over bewakingscamera’s of dashcams waarop mogelijk iets van dit incident is vastgelegd? Neem dan contact op met de recherche in Amsterdam-West via 0900-8844. Het is daarnaast ook mogelijk om uw informatie en/of beelden rechtstreeks met de rechercheurs te delen via het onderstaande tipformulier. Anoniem melden kan via 0800-7000.