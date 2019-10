Geluidsoverlast melden aan virtueel agent Wout

De politie merkt de laatste jaren dat mensen graag op een andere manier in contact willen komen met de politie dan alleen via telefonie of het internet. Voor relatief eenvoudige zaken willen mensen gemakkelijk en snel een melding doorgeven. De politie verwacht dat virtuele agent Wout hierin een goede rol kan spelen. Wout is gedurende de proefperiode bereikbaar via www.politie.nl/wout. Mocht Wout de melding toch niet goed kunnen verwerken, dan wordt er automatisch doorgeschakeld naar live chat met een medewerker van webcare.