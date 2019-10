16-jarige gestoken in bus Rozenburg

Na het incident, rond 15.30 uur, werd gelijk een onderzoek gestart. Een half uur later kon de verdachte worden aangehouden. Hij is meegenomen naar het politiebureau.

Het onderzoek naar de aanleiding is gestart. We spreken met het slachtoffer en getuigen.

Heeft u nog niet met ons gesproken maar heeft u informatie of beelden die kunnen helpen bij het onderzoek? Laat het ons weten via onderstaand tipformulier, bel 0900-8844 of 0800-7000 als je anoniem wil blijven.