Tweetal beroofd automobilist tijdens aanhouding

In de auto werd een verboden mes en twee gripzakjes met hennep in beslag genomen. Ook bleek de automobilist geen rijbewijs te hebben. Van hem is een verklaring opgenomen. Er wordt proces-verbaal opgemaakt. Hij mocht woensdagavond rond 22.00 uur het politiebureau verlaten. Het gestolen geld bleek ruim driehonderd euro te zijn. Het tweetal heeft de nacht in een politiecellencomplex doorgebracht en wordt donderdag verhoord.