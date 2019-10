Achtervolging eindigt in achtertuin, verdachte aangehouden

De voertuigen reden met hoge snelheid over de A58 in de richting van Tilburg. De bestuurder reed de afrit naar Moergestel op en dook daar het centrum in achtervolgd door meerdere surveillance-eenheden. Op de Eindhovenseweg maakte de bestuurder opzettelijk een aanrijding met de surveillanceauto en reed toen weer door. Uiteindelijk reed hij de Krijtestraat in die doodliep. Aan het eind stopte de auto in een tuin van een woning en de verdachte rende weg. Agenten achtervolgden de verdachte en zagen dat hij iets weggooide. Kort daarop werd de 25-jarige inwoner van Oudenbosch aangehouden. De spullen die hij weggooide bleken meerdere zakjes met verschillende soorten drugs te zijn. Verder had de verdachte een geldbedrag bij zich in kleine coupures. Zijn auto is in beslag genomen.