Dronken automobiliste belandt in droge sloot

Het ongeluk gebeurde rond 11.25 uur. Een 65-jarige vrouw uit Westdorpe reed richting Hulst, verloor de macht over het stuur en reed rechts een droge sloot in. Van de vrouw werd een blaastest afgenomen, waaruit bleek dat ze vermoedelijk teveel alcohol had gedronken. Ze werd met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Door een GGD-arts werd daar een bloedproef afgenomen. Het duurt ongeveer twee weken voordat de uitslag hiervan bekend is. Een bergingsbedrijf heeft de auto weggetakeld.