Schipper met vals ADN-document betrapt

De schipper overhandigde de agenten zijn ADN-verklaring maar deze hadden direct het gevoel dat er aan met het document iets niet klopte. De vorm, de kleur en het lettertype leken iets afwijkend. Na onderzoek bleek dat ze gelijk hadden. Aan de betrokken schipper was namelijk nooit een ADN-verklaring afgegeven. Het valse document was in beslag genomen en tegen de schipper wordt proces-verbaal opgemaakt voor het plegen van valsheid in geschrifte en voor het als gezagvoerend schipper vervoeren van gevaarlijke stoffen zonder in het bezit te zijn van de verplichte ADN-verklaring.